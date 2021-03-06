دي مايو يؤكد على أهمية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

أخبار ليبيا 24

جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، تأكيداته على أهمية أن يجتمع مجلس النواب في ليبيا في الثامن من شهر مارس الجاري، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، حسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاء تصريح دي مايو، في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، عقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما.

وقال دي مايو، “إن هذا التعيين هو الطريق السريع في عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا”، مضيفاً أن ليبيا دخلت مرحلة حاسمة من مسارها وهو تحول مهم، موضحاً أنها نتيجة بذل المجتمع الدولي جهوداً كبيرة من أجلها وخصوصاً الأمم المتحدة.

وشدد دي مايو، على ضرورة الوقف الفوري لانتهاكات حظر الأسلحة وعلى أهمية عملية “إيريني” الأوروبية من حيث دعم الحظر، متوجها بالشكر لفرنسا على المساهمة الكبيرة في عملية ““إيريني” ونتائجها الملموسة “التي يمكن أن تتحسن.