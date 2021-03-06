حمودة : حكومة الوحدة تتكون من “27” وزارة و”6″ وزراء دولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن تشكيلة الحكومة تتكون من 35 وزارة .

حمودة قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن هذه الأخبار عارية عن صحة، مؤكداً أن تشكيلة الحكومة تتكون من 27 وزارة و6 وزراء دولة دون حقيبة ومبان وهيكل إداري.

ورد حمودة على سؤال وكالة أخبار ليبيا 24 عن توقعاتهم حول منح الثقة للحكومة خلال جلسة مجلس النواب أو التوجهه إلى ملتقى الحوار السياسي قائلا ” الحديث عن ما بعد الجلسة سابق لأوانه، نحن نأمل من مجلس النواب تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام المؤسساتي ومعاناة المواطنين باعتماده للحكومة”.