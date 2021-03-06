بيت المال: من المحتمل فتح الطريق الساحلي غدًا الأحد بيت المال: فرق الهندسية العسكرية تكثف نشاطها لإزالة الألغام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد آمر غرفة تحرير سرت الجفرة التابعة لقوات الوفاق، إبراهيم بيت المال، استمرار المشاورات مع قادة المحاور في الغرفة حول كيفية وإمكانية فتح الطريق الساحلي الذي رجح أن يكون غدا الأحد.

بيت المال ذكر – في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” – أن فتح الطريق يستلزم ترتيبات أمنية مشددة، موضحًا أن الفرق الهندسية لنزع الألغام ستكثف نشاطها اليوم السبت، تمهيدا لعقد جلسة مجلس النواب في سرت، ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

ولفت إلى وجود مخاوف من شن المرتزقة الموجودين في المنطقة هجوما خلال هذه الفترة، كما فعلت سابقا لإفشال مؤتمر غدامس عام 2019م، وفق قوله.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أعلنت الشهر الماضي، البدء فعليا في نزع الألغام ومخلفات الحرب في العاشر من فبراير الماضي، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وأكدت اللجنة، في بيانها الختامي حينها بعد المحادثات التي جرت في مدينة سرت، أن اللجنة الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

وأوضحت أنها ناقشت مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين، بالإضافة إلى تنظيم العمل المشترك بين اللجنة العسكرية المشتركة واللجان الفرعية وتحديد المهام.