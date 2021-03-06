النيجر تضبط مخدر “راتنج القنب” متجهة إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشفت وكالة مكافحة تهريب المخدرات في غرب إفريقيا، الجمعة، عن ضبط شرطة النيجر 17 طنًا من مادة راتنج القنب المخدرة؛ في شحنة منشأها لبنان كانت متجهة إلى ليبيا، وفق وكالة رويترز.

وذكر المتحدث باسم الوكالة أديلي تورو “أن شحنة المخدرات قيمتها 37 مليون دولار أمريكي، مبينًا أنها انطلقت من لبنان ومرت عبر ميناء لومي في توغو قبل أن تنقل بشاحنة شمالا إلى نيامي عاصمة النيجر على بعد أكثر من 1000 كيلومتر عبر ممرين حدوديين”.

وأوضح تورو أن الشحنة تم ضبطها يوم 2 مارس في مخازن بمدينة نيامي، كان المهربون يعتزمون نقلها على متن شاحنات إلى ليبيا عبر مدينة أغاديز الصحراوية، معقل تهريب السلع والمهاجرين في منطقة الصحراء الكبرى.

وقال تورو إن هذه أكبر شحنة قنب يجري ضبطها في تاريخ النيجر، وأول شحنة مخدرات يعرف أنها قادمة من لبنان، مضيفًا أن الشرطة ألقت القبض على 11 شخصًا من النيجر و2 آخرين من الجزائر لصلتهم بالقضية.

يُشار إلى أن القنب الهندي؛ نبات علاجي له تأثير مخدر من جنس كاسيات البذور من عائلة قنبية، وهناك ثلاث أجناس معروفة للنبتة: قنب مزروع، وقنب إنديكا، والقنب روديراليس، الجنس هو نوع واطن يأتي من آسيا الوسطى وشبه قارة الهند، وهي مادة مخدرة من أنواع الحشيش و لها تأثير مهلوس تأثيرًا على الجهاز العصبي المركزي، نظرًا لسرعة وصول المادة الفعّالة من الرئة إلى الدم.