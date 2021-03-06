القائم بأعمال السفارة الليبية بجمهورية غينيا يقدم أوراق اعتماده

أخبار ليبيا 24

استلم وزير الخارجية و مواطني جمهورية غينيا كوناكري بالخارج، إبراهيم الخليل، أمس الجمعة، أوراق اعتماد القائم بأعمال السفارة الليبية في غينيا كوناكري، عبدالكريم العفشوك.

و سلم العفشوك، رسالة خطية من وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة إلى نظيره بجمهورية غينيا كوناكري.

وتتناول الرسالة وفق بيان صحفي لخارجية الوفاق، بتطوير أفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، ورغبة حكومة الوفاق الوطني في دعم و تنمية العلاقات بين البلدين والشعبين.

ومن جانبه أعرب الوزير الغيني عن أسفه العميق للوضع الذي آلت إليه أوضاع السفارة الليبية بجمهورية غينيا خلال الفترة الماضية، مجددا استعداد بلاده لطيِّ صفحة الماضي وبناء جسور علاقة متينة جديدة بين بلاده وحكومة الوفاق.

القائم بأعمال السفارة الليبية بجمهورية غينيا كوناكري يقدم أوراق اعتماده