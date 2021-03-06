السفارة الليبية في كييف توجه خطاب لليبيين القاصدين أوكرانيا

أخبار ليبيا24

دعت السفارة الليبية في أوكرانيا أبناء الجالية الليبية والطلبة والمرضى القادمين إلى أوكرانيا بضرورة التقيد بالتعليمات المتبعة من قبل سلطات حرس الحدود بالمنافذ وعلى رأسها أهمية تطابق معلومات الدعوة الموجهة مع الغرض من الزيارة.

وأرجعت السفارة، في بيان الجمعة، السبب وراء هذه الدعوة إلى تكرار عملية إرجاع بعض المواطنين من المطارات ومنعهم من الدخول إلى الأراضي الأوكرانية، على الرغم من حصولهم على تأشيرة الدخول.

وقالت إن هذا الطلب يأتي حرصًا على سلامة وصول الليبيين القاصدين أوكرانيا لغرض الدراسة أو العلاج وتفاديًا لأي إشكال قد يعرقل إجراءات دخولهم إليها حال وصولهم إلى المطارات واحترامًا للوائح والقوانين والتشريعات المعمول بها بدولة أوكرانيا.

وأكد السفارة، أنها لن تدخر جهدًا في التواصل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول الليبيين، لافتًا إل أن الأيام القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الإجراءات.