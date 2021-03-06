البحث الجنائي يكشف عن تفاصيل واقعة أخ ينصب على شقيقه ويودعه السجن

أخبار ليبيا24

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم السبت، عن تفاصيل وحقائق واقعة أخ ينصب على شقيقه ويودعه السجن بتهمة كيدية بعد أن زور أوراق ملكية أرض تعود إليه.

وقال الإدارة، إن قسم مكافحة التزييف والتزوير وسرقة السيارات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، من إحباط عملية نصب وسرقة عبر تزييف محررات رسمية في بنغازي.

وأفادت أن إحباط العملية جاءت عندما تقدم مواطن ليبي من منطقة (سيدي خليفة) إلى القسم للإبلاغ عن شقيقه الذي زيف توكيلا رسميا شاملا باسمه، ليستولي على قطعة أرض، ويدخل شقيقه الضحية السجن بتهمة كيدية.

وأضافت، على الفور تحرك القسم ليضبط الشخص المبلغ فيه من قبل شقيقه، وبمواجهة المتهم بالتوكيل المزيف، وبالاستدلال مع الشهود الوارد ذكرهم في التوكيل، الذين أنكروا صحة التوكيل، وأكدوا عدم علمهم به، مع إنكارهم لملكية التوقيعات الواردة به، أقر المشكو فيه.

وأفادت أن المتهم أوضح أنه زور التوكيل عن طريق الكمبيوتر ومن ثم قام بتقديم شكوى ضد شقيقه وقام بسجنه وطرده من الأرض التي تخصه.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات.