أصابة تشاديان برصاص في سطو مسلح في بنغازي هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد

أخبار ليبيا 24 – أمن

أصيب “عمر موسى” و “آدم محمد علي” تشاديات الجنسية برصاص خلال عملية سطو مسلح بمحل أقامتهم بمنطقة شبنه أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي .

وأسعف عمر (20 عاماً) الذي أصيب بطلق ناري في الرجل اليسرى، وآدم (27 عاماً) الذي أصيب بطلق ناري في الرجل اليسرى، إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وقالت مصادر طبية وأمنية – خلال اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم السبت، إن مسلحون اقتحموا أمس الجمعة مقر سكن التشاديان برابش شبنة في محاولة لسرقة ممتلكاتهم من أموال وهواتف محمولة وأجهزة الكترونية، وحدث شجار بينهم ومقاومة فأطلق المسلحون أعيرة نارية عليهما ولاذا بالفرار.

يذكر أن هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، حيث تعرض مصري الجنسية للطعن بعد اقتحام محل سكنه بمنطقة طابلينو من قبل مسلحين لغرض السرقة أيضاً.