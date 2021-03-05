وزيرا خارجية تونس ومصر يبحثان تطورات الملف الليبي

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره المصري، سامح شكري، تطورات الملف الليبي.

وقال الجرندي مؤتمر صحفي مشترك، “أن الأوضاع في منطقة البحر الأبيض وفي ليبيا وكذلك في منطقة الساحل الإفريقي تستدعي تكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين في شأنها”.

وبحث اللقاء وفق وزارة الخارجية التونسية القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهميّة مزيد التنسيق والتشاور بشأنها.

وأعرب الجرندي عن الارتياح العميق للتقدّم المُحرز في اختيار القيادات الليبية الجديدة واستكمال المرحلة الانتقالية تمهيدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر 2021 طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتونس.

كما رحّب الجرندي، في سياق متصّل، بتعيين المبعوث الأممي الجديد، وشدد على ضرورة دعم المجموعة الدولية لجهوده وتوفير كافّة الظروف الملائمة للبناء على الزخم الإيجابي الحالي الذي يحظى به الملف الليبي، وبما يُتيح لدول الجوار المباشر لليبيا الاضطلاع بدور أكثر فاعليّة ونجاعة في مرافقة ومساعدة الليبيين في المرحلة الراهنة.