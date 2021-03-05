نادي النصر يُطلق مشروعه الاستثماري ببنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي النصر، أمس الخميس، عن شروعه في تنفيذ وإنشاء مشروعه الاستثماري بمقره بمنطقة الرحبة في بنغازي.

وجاء الإعلان في احتفالية نظمت بمقر النادي وسط حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من مسؤولي الاستثمار و مندوبي الشركات المنفذة للمشروع.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال رئيس مجلس إدارة نادي النصر أسامة بوزيد، “أن المشروع يهدف لإنشاء 3 أبراج منها فندق وبرج خدمي و آخر تجاري يشمل 120 محل تجاري.

وأوضح بوزيد، “أن المشروع سيكون خير داعم للنادي وسيساهم في اكتفاء النادي ذاتيا وتمويل كافة متطلبات مؤسسة النصر” .

وشهدت احتفالية تدشين مشروع النصر الاستثماري حضور وزير الشباب والرياضة بالحكومة الليبية سالم بوزريدة.