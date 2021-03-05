مصلحة الآثار تعد برنامج لترميم مسرح السوق في مدينة شحات

أخبار ليبيا24

كشفت مصلحة الآثار الليبية أنه تم إعداد برنامج ومقترح كامل لترميم مسرح السوق في مدينة شحات من قبل قسم الحماية وقسم الترميم بمراقبة آثار شحات.

وأضاف مكتب الإعلام في المصلحة عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أنه تم الاتفاق على المباشرة بالعمل وتذليل كافة الصعاب.

وأوضح مكتب الإعلام في المصلحة أن مسرح السوق تم تحويره إلى مسرح في القرن الرابع الميلادي بعد زلزال 365م ويقع المسرح أسفل المرتفع الواقعة عليه الأجورا والقيصاريوم والأكربولس.

وأفاد المكتب أنه بدأت الحفريات في مسرح السوق في خمسينيات القرن الماضي من قبل عالم الآثار غولد شايلد وفيما بعد الإيطالي ساندرو ستوكي.

ولفت إلى أن رئيس مصلحة الآثار الليبية أحمد حسين يونس قام بزيارات ميدانية أمس الخميس برفقة مدراء الإدارات بالمصلحة ومراقب آثار شحات ورؤساء الاقسام بالمراقبة وشملت الزيارة مسرح السوق وأعمال تركيب القرميد لسقف مبنى التصوير.