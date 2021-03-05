مصادر عسكرية تنفي لـ”أخبار ليبيا24″ فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب

أخبار ليبيا24-خاص

نفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى اليوم الجمعة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التي تفيد بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وقالت المصادر العسكرية لـ”أخبارليبيا24″ ، إن هذة الاخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً مجرد شائعات لا يعلمون ما الغرض منها، مؤكدين أن فرق الهندسة العسكرية وفرق إزالة مخلفات الحرب لا تزال تعمل حتى هذة اللحظة لنزع الألغام ومخلفات الحرب.

وأكدت المصادر أنه لن يتم فتح الطريق الساحلي أمام المواطنيين في الوقت الحالي حتى التأكد من خلوه تمامًا من الألغام ومخلفات الحرب.