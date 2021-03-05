ضبط سيارة تهرب مهاجرين ووقود غرب تازربو 

5 مارس، 2021 6:09 م
44

أخبار ليبيا24

ضبطت السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربـو والتابعة لكتيبة “سُبل السلام” الكُفــرة التابعة للقيادة العامة سيارة تقوم بتهريب الوقود والمهاجرين غير الشرعيين. 

وذكر مكتب الإعلام في كتيبة سُبل السلام أنه تم أمس الخميس ضبط سيارة نوع نوع “تويوتا تاندرا” يوجد على متنها عدد 47 جالون بنزين سعة 60 لتر بالإضافة لعدد 6 مهاجـرين غير شرعيين غرب مدينة تازربو. 

وأضاف مكتب الإعلام أنه تم إحضار السيارة والمهاجرين على الفور إلى مدينة الكُفــرة وتم تسليمهم إلى مركـز الإيـواء والترحيل بالكُفــرة ليتم ترحيلهم إلى دولهـم خلال الايام القادمة واحالة السائقين والسيارة إلى النيابة العامة. 

الوسوم
5 مارس، 2021 6:09 م
44

مقالات ذات صلة

أبو النيران : الوضع الوبائي لكورونا في بني وليد سيء جداً وصعب

5 مارس، 2021 9:46 م

أوفتشا يدعو الحكومة المنتهية والقادمة للتعاون لصالح تقديم خدمات لليبيين

5 مارس، 2021 8:55 م

مصلحة الآثار تعد برنامج لترميم مسرح السوق في مدينة شحات 

5 مارس، 2021 8:13 م

مصادر عسكرية تنفي لـ”أخبار ليبيا24″ فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب

5 مارس، 2021 8:02 م
زر الذهاب إلى الأعلى