تحرر 70 رهينة من تجار البشر بـ 6 مواقع في بني وليد القبض على أبرز المتهمين في قضايا التهريب في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – أمن

دهمت قوة من اللواء 444 قتال الذى يقوده محمود حمزة القيادة السابق بقوة الردع الخاصة 6 مواقع لمهربي المهاجرين وممارسي الإتجار بالبشر داخل مدينة بني وليد صباح اليوم.

ووجدت القوة عقب اقتحم المواقع 70 رهينة من المهاجرين متعددي الجنسيات .

وكذلك تم خلال هذه العملية إلقاء القبض على أبرز المتهمين في قضايا التهريب، إضافة لمجرمين من جنسيات أخرى مارسوا على ضحاياهم جرائم الخطف والقتل والتعذيب .