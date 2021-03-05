تحرر 70 رهينة من تجار البشر بـ 6 مواقع  في بني وليد

القبض على أبرز المتهمين في قضايا التهريب في ليبيا

5 مارس، 2021 11:29 م
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أخبار ليبيا 24 – أمن

دهمت قوة من اللواء 444 قتال الذى يقوده محمود حمزة القيادة السابق بقوة الردع الخاصة 6 مواقع لمهربي المهاجرين وممارسي الإتجار بالبشر  داخل مدينة بني وليد صباح اليوم.

ووجدت القوة عقب اقتحم المواقع 70 رهينة من المهاجرين متعددي الجنسيات .

وكذلك تم خلال هذه العملية  إلقاء القبض على أبرز المتهمين في قضايا التهريب، إضافة لمجرمين من جنسيات أخرى مارسوا على ضحاياهم جرائم الخطف والقتل والتعذيب .

5 مارس، 2021 11:29 م
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