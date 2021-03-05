النصر يوقف لاعبه عبدالسلام ديقا بسبب حركة استفزازية أمام الهلال

5 مارس، 2021 12:24 م
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أخبار ليبيا24

أعلن مجلس إدارة نادي النصر إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبد السلام ديقا، وإحالته للتحقيق، على خلفية  قيامه بحركة استفزازية خلال مباراة الفريق أمام الهلال، بالجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكانت تسجيلات للمباراة أظهرت ديقا وهو يقوم بحركة استفزازية لمقعد بدلاء فريق الهلال عقب هدف التعادل لفريق النصر  أمام الهلال .

وانتهت مباراة الهلال والنصر الخميس على ملعب شهداء بتينا قد  انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الليبي .

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5 مارس، 2021 12:24 م
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