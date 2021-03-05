“الكتيبة 166” تسلم منزلًا في درنة لمالكيه

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن “الكتيبة 166” مشاة قامت بتسليم منزل في المدينة إلى مالكيه بعد أن كان المنزل يستغل وكرًا للفساد والرذيلة.

وأضاف المصدر أن المنزل الواقع في شارع “الكاوه” وسط المدينة تم تسليمه بتوجهات من الغرفة الأمنية العليا درنة.

وأشار المصدر إلى أن هذا المنزل يتم استغلاله من قبل مجموعة لا تتجاوز 10 أشخاص وكرا للفساد والرذيلة.

وأكد المصدر أن العمل جارٍ على إخلاء أحد المقرات الخاصة بالتعليم والواقع على كورنيش المدينة وسيتم تسليمه قريبًا.