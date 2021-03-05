الاتفاق في طبرق على توفير مقر لصندوق الضمان في باب الزيتون وافتتاح وحدة ضمانية في عين الغزالة

أخبار ليبيا 24-خاص

اتفقت بلدية طبرق مع صندوق الضمان الاجتماعي على توفير مقر للصندوق في الفرع البلدي باب الزيتون وكذلك افتتاح وحدة خدمات ضمانية بالفرع البلدي عين الغزالة.

أتى ذلك خلال اجتماع بين رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مع مدير فرع الضمان الاجتماعي فرع البطنان محمد الحواز، في حضور رئيس فرع التخطيط العمراني ومدير مكتب الأملاك العامة ورئيس الفرع البلدي باب الزيتون.

وقد تم توقيع اتفاق شغل عقار لتأدية خدمة عامة مجانًا ما بين مكتب الأملاك وصندوق الضمان لمدة 25 عامًا، وذلك لتقديم خدمة المواطنين بفرع باب الزيتون (20 كلم شرق طبرق)، إضافة إلى فتح وحدة خدمات ضمانية بالفرع البلدي عين الغزالة.