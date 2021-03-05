الأهلي بنغازي يضرب الأنوار برباعيه الأهلي بنغازي يحصد ثالث فوز له على التوالي في الدوري الممتاز

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حصد الأهلي بنغازي ثالث فوز له تواليا في الدوري الممتاز، حيث تغلب على مضيفه الأنوار بأرعبة أهداف مقابل لاشئ اليوم الجمعة على ملعب شهداء الأبيار في مباراة موجله من الدوري الليبي .

افتتح الأهلي بنغازي رباعيته بهدف المدافع طاهر بن عامر في الدقيقه 37 وسجل جبريل مرسال هدفين في الدقيقتين 55 و 58 فيما سجل سفيان بن عمران في الدقيقه 53

وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من 3 جولات، و توقف الأنوار عند النقطة الوحيدة من 5 مباريات .