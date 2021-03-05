اختتام دورة إعداد مدربات ريادة الاعمال في بنغازي

أخبار ليبيا 24 –خاص

اختتمت بمقر المنظمة الليبية للتنمية في مدينة بنغازي، أمس الخميس، دورة إعداد مدربات ريادة الأعمال.

وتأتي هذه الدورة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نساء رائدات الذي تشرف عليه وتنفذه المنظمة الليبية للتنمية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة .

هذا واستهدف المشروع 15 متدربة درست خلال المشروع عدد من المواضيع التي تهم المرأة في مجال الريادة إضافة على التدريب على كيفية استخدام تطبيق زوم.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الليبية للتنمية سبق وأن نظمت هذا المشروع في بنغازي ودرنة والبيضاء كما ستكون لهذا المشروع مرحلة ثانية في بنغازي ومدن أخرى.