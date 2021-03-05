أوفتشا يدعو الحكومة المنتهية والقادمة للتعاون لصالح تقديم خدمات لليبيين

أخبار ليبيا24

دعا السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا اليوم الجمعة كل من الحكومة المنتهية ولايتها و الحكومة القادمة للتعاون بحسن نية ولصالح تقديم الخدمات لليبيين.

وأضاف أوفتشا في تغريدة على حسابه على “تويتر” :”نحن نشاطر مخاوف مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التي دعت لإجراء إصلاحات عاجلة في ليبيا.

وتابع السفير الألماني :”نضم صوتنا إلى الدعوة لإجراء الإصلاحات لاسيما نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الأساسية المتعلقة بالطاقة”.

وكان الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأميركية) إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، إلى سرعة إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء في ليبيا.

وأكدوا، في بيان لبعثة الأمم المتحدة، أنه بدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءاً من أوائل صيف 2021.

ونوّه الرؤساء إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمراً ملحاً، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدوا في بيان، إن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي.

وحثوا جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معاً بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة.

وقالوا إنه يجب معالجة الوظائف الأساسية للدولة الآن، لافتين إلى أن من الأهمية بمكان أن يلتئم مجلس النواب في الثامن من مارس الجاري للنظر في تصويت منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه البلد.