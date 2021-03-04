عزو بنينا يُنقذ النصر من الخسارة أمام الهلال

4 مارس، 2021 9:33 م
6

أخبار ليبيا24- خاص

أنقذ الشاب عزو بنينا فريقه النصر من الخسارة امام الهلال بتسجيله التعادل في لقاء جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا اليوم الخميس في الجولة الخامسة للدوري.

وشهدت المباراة إثارة منذ البداية حين خطف قائد الهلال فيصل البدري في الدقيقة الثانية من الشوط الأول وعدل عزو بنينا للنصر بالكعب في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء لمهاجم الهلال علي الشريف وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة جديدة لرصيده ليصبح النصر برصيد 10 نقاط بينما ارتفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط.

4 مارس، 2021 9:33 م
6

مقالات ذات صلة

الأخضر يقلب الطاولة على التحدي ويهزمه بثنائية

4 مارس، 2021 2:07 م

بإقصاء المروج سلة النصر تضرب موعدًا مع الأهلي طرابلس في نهائي الكاس

3 مارس، 2021 3:25 م

سلة الأهلي طرابلس تتأهل لنهائي كأس ليبيا 

3 مارس، 2021 9:02 ص

الخمس يحقق أكبر فوز  في الدوري الممتاز

2 مارس، 2021 9:39 م
زر الذهاب إلى الأعلى