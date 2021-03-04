ضبط كمية كبيرة من المخدرات بالحدود الليبية التونسية الجزائرية إحصائية العام الماضي "800" قضية مخدرات تورط فيها أكثر من 1000 متهم

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – نالوت، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي “مائة كيلو جرام ” بالحدود الليبية التونسية الجزائرية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الكمية جرى ضبطها بعد رصد مركبتين نوع «تويوتا كرايزر» قادمتين من الأراضي التونسية من قبل أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نالوت.

وأوضحت الوزارة أنه تمت مطاردة المركبتين وإصابة المركبة الأولى بأعيرة نارية وهي محملة بالمخدرات، بينما لاذوا بالفرار بالمركبة الأخرى إلى الأراضي التونسية، مشيرة إلى أن أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في نالوت قاموا بسحب المركبة والرجوع بها إلى مقر الفرع.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع نالوت قد ضبطت في نهاية شهر فبراير الماضي كمية تقدر بحوالي “377000 قرص” نوع لاريكا ، كانت مخبأة بأحد الأودية ومغطأة بمشمع في ضواحي قرية “تكويت” التي تبعد حوالي عشرون كيلو متر عن مدينة نالوت .

وجاء ذلك بعد ورود معلومات من أحد المواطنين لفرع الإدارة العامة للمكافحة مفاده وجود كمية كبيرة من الأقراص المخدرة نوع لاريكا مخبأة بأحد الأودية ومغطأة بمشمع في ضواحي قرية “تكويت” .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في إحصائية للعام الماضي أنها حررت 800 قضية مخدرات تورط فيها أكثر من 1000 متهم، وحجزت نحو 2.5 مليون قرص مخدر وأنواعا أخرى من المخدرات والمؤثرات العقلية.