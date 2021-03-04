صندوق الضمان الاجتماعي يودع الخبير الضماني “إسماعيل بورويص” "بورويص" أفني جل عمره في خدمة الصندوق ولم يبخل يومًا

أخبار ليبيا 24 – خبر

نعي صندوق الضمان الاجتماعي أحد قاماته الخبير الضماني “إسماعيل عبدلله سالم بورويص”والذي وافته المنية يوم أمس الأول الثلاثاء .

“بورويص” أفني جل عمره في خدمة هذه المؤسسة العريقة ولم يبخل يومًا من أن ننهل من موسعته العلمية والضمانية التي طالما شكل بفكره وخبرته في هذا المجال المنفعة العامة للكل .

حيث ألتحق بالإدارة العامة لشؤون التقاعد طرابلس عام 1966 تقلد عدة مناصب منها مساعد مدير دائرة المراجعة بإدارة التقاعد العسكري” ورئيس لقسم المعاشات والمكافأت بفرع الهيئة بنغازي كما كلف مدير إدارة الشؤون الضمانية .

وأشاد صندوق الضمان الاجتماعي بالخبير الراحل وماقدمه من خدمات طيلة فترة عمله بالصندوق .