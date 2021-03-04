شرطة الخمس تضبط مسجل خطر هارب من سجن الكويفية ببنغازي المتهم هارب من حكم إعدام قبل عشر سنوات

أخبار ليبيا 24 – أمن

ضبط أعضاء التحري بمركز لشرطة الخمس اليوم الخميس هاربا من حكم إعدام قبل عشر سنوات من سجن الكويفية في مدينة بنغازي .

وقبض رجال الأمن على المتهم الـمدعـو “ص.ع.ع”، وبحوزته قنبلة يدوية وخمور، حسب بيان نقلته وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن المتهم، من مـوالـيـد 1979، فر من السجن في مدينة بنغازي العام 2011، وكان محكوما عليه بالإعدام في قضية قتل مواطن بمنطقة العمامرة .

يشار إلى أنه تم اتخاذ الإجـراءات الـقانـونــية حـيالـه وإحـالـتـه إلـى نـيـابـة العـمامـرة الـجزئـية مـن حـيـث الاختصاص.