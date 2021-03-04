رصيف ميناء الحريقة في طبرق يستقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل

4 مارس، 2021 7:45 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مراقب ميناء الحريقة النفطي رجب سحنون اليوم الخميس إن الناقلة النفطية “MARAN PHOEBE” رست في رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام ووجهتها الصين.

وأضاف سحنون في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″أن الإنتاج اليومي من حقلي السرير ومسلة وصل إلى 240 الف برميل من النفط الخام عبر أنبوب يبلغ طوله 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأشار مراقب الميناء إلى أن عمليات الشحن تسير بشكل طبيعي وفق الخطوات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأفاد أن قسم الرسو والشحن يعمل بأطقم وطنية مدربة وتعمل بمهنية للحفاظ على الميناء من أي تلوث بيئي.

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4 مارس، 2021 7:45 م
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