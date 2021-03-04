بوشناف يكلف قوة مشتركة لتأمين جلسات النواب في سرت

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أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف اليوم الخميس قرارًا بتكليف قوة مشتركة لتأمين جلسات مجلس النواب في مدينة سرت.

ونص القرار على تكليف مديري الإدارة العامة للدعم المركزي والبحث الجنائي، بتشكيل قوة مشتركة لتولي مهام التأمين والحماية طيلة المدة اللازمة لانعقاد مجلس النواب بمدينة سرت، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وكان وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، دعا الإثنين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى دعوة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بتوضيح الكتاب الصادر عنها بشأن عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ووجه بوشناف رسالة إلى عقيلة، جاء فيه: “بالطلاع على الكتاب المؤرخ في 28 فبراير 2021 الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والمشار فيه إلى أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها؛ فإننا لاحظنا أن مُعدّ الكتاب (وكأنه يقصد فقط الجلسة داخل القاعة) دون الإشارة إلى تأمين النواب خلال قدومهم وإقامتهم ومغادرتهم”.

وتابع وزير الداخلية : “وحيث أن مديرية أمن سرت وفروع الأجهزة بها تتبع وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، وهي بالتالي مسؤولة عن الأمن بها؛ فإننا نتمنى عليكم استيضاح الأمر من اللجنة العسكرية حتى تقوم الوزارة بواجبها”.