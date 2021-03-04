المريمي يؤكد أن جلسة البرلمان في موعدها رغم المطالبة بتأجيلها

4 مارس، 2021 11:40 م
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أخبار ليبيا 24

 قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن أكثر من 20 نائبا تقدموا لرئيس المجلس بطلب تأجيل الجلسة من أجل الاطلاع على تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الأمن.

وأوضح المريمي في تصريح صحفي أن النواب طالبوا بتأجيل الجلسة لما بعد يوم 15 مارس الذي سيقدم فيه تقرير الخبراء لكن الرئاسة لم تبت حتى الآن في هذا الآمر ومازال موعد عقد الجلسة كما هو في الثامن من مارس الجاري.

يشار إلى أن التقرير يتضمن في إحدى فقراته معلومات مفادها أن أعضاء من ملتقى الحوار تلقوا رشاَ عند انتخابهم للقائمة التي تتضمن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الذين جرى اختيارهم.

 

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4 مارس، 2021 11:40 م
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