الغرياني: حكومة الوفاق “نائمة” ولم تقديم الخدمات للمهجرين 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، المهجرين ممن يملكون مأوى، إلى عدم الإقامة في شقة مملوكة لشخص آخر، على اعتبار أن الفقر والحاجة لا تبيح أموال الناس.

الغرياني – الداعم للجماعات الإرهابية – قال، في مقابلته الأسبوعية على قناة “التناصح” – إذا كان الناس لا يملكون بيتًا يسكنون فيه ولا مقر من مساكن الدولة، فعلى الحكومة أن تبين لهم كيف يتصرفون، ولا يجوز للكتائب أن تحاصر العمارات وتمنع الناس من دخول الأماكن التي يعيشون فيها وتهددهم بالإلقاء في العراء”.

وطالب حكومة الوفاق التي وصفها بـ”النائمة وتتقاضى أموالا على مدى خمس سنوات دون فائدة” بأن تقدم الخدمات للمهجرين وتوفر لهم المأوى، وأن يكون هذا الأمر أهم الأولويات أمامها، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة حكومية لفرز حالة المهجرين ومدى أحقيتهم واستطاعتهم توفير سكن خاص بأموالهم من عدمه.

واختتم بقوله “الموضوع يحتاج إلى معالجة لا تكون من قبل الكتائب الأمنية لأنه ليس من اختصاصها، بل من اختصاص الحكومة والوزارات المعنية”.

ودعا الغرياني، في المقابلة الماضية، المليشيات إلى عدم التعرض لمهجري المنطقة الشرقية الجالسين في مساكن الدولة بعمارات طريق المطار، على اعتبار أنهم لا يجدون مأوى غيرها ويعيشون على الكفاف.

وقال إن هؤلاء الناس اضطروا إلى السكن في مباني ملك الدولة؛ لأنه لم يجدوا مأوى لهم غيرها، مضيفا “بعضهم أكمل البناء وباع فيه ما يملك من سيارة وغير ذلك، والأمر مأساوي بالنسبة إليهم، فلا يوجد لديهم مرتب ولم تحل الحكومة مشكلة إسكانهم”.