الطبية لجائحة كورونا بنغازي تحذر من خطورة الوضع الوبائي بعد ظهور “طفرة لندن”

أخبار ليبيا24

حذرت اللجنة الطبية لجائحة كورونا بنغازي اليوم الخميس الجهات العامة والمؤسسات الحكومية والمصانع والمصارف والأسواق من خطورة الوضع الوبائي المحلي بعد ظهور “طفرة لندن”.

وطالبت اللجنة في تعميمها رقم (1) من الجميع التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها سواءً بين العاملين أو المترددين أو المواطنين الذين يرتادون هذه المواقع.

وشدد اللجنة على ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامة، والمحافظة على غسل اليدين، والاهتمام بالتهوية الجيدة للأماكن، والاهتمام بتطهير الأسطح بشكل دائم ومنتظم، إضافة إلى تخفيض عدد العاملين وفقًا لنظام العمل التناوبي.

وأشارت إلى أنه صدرت التعليمات للغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين إنفاذًا للقانون الصحي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا باعتبارها السلطة الصحية المختصة في نطاقها الإدراي.