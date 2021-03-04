الدبيبة يقدم التشكيلة الوزارية لمجلس النواب

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كشف رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس عن انتهائه من التشكيلة الوزارية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الوحدة أن الدبيبة قام بتسليم تشكيلة حكومته مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

وأضاف المكتب الإعلامي أن ذلك يأتي في إطار التزام الدبيبة بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع يوم الإثنين المقبل في سرت.