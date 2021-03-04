الأخضر يقلب الطاولة على التحدي ويهزمه بثنائية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قلب الأخضر تأخره بهدف أمام التحدي لفوز بهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

تقدم عمر بوخريص بهدف للتحدي في الدقيقة 16، وعدل الكفة عبد الرحمن العمامي للأخضر من ضربة جزاء في الدقيقة 46، وخطف محمد على جادالله هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 من زمن اللقاء .

وبهذا الانتصار واصل أبناء البيضاء تصدر المجموعة الأولى برصيد 15 قطة بينما توقف رصيد التحدي عد 9 نقاط .