اجتماع مُرتقب بين اللجنة العسكرية مع طليعة فريق المراقبين الدوليين في ليبيا

أخبار ليبيا24

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اليوم الخميس اجتماعا مع طليعة فريق مراقبين دوليين الذي وصل إلى طرابلس للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، وفق ما أكده الأربعاء عضو لجنة 5+5 عن حكومة الوفاق، العميد مختار نقاصة، لأخبار ليبيا24.

ويتكون وفد المراقبين الدوليين من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويفترض أن يزوروا مدينة سرت التي تتخذها اللجنة العسكرية المشتركة مقرًا لها.

وقال نقاصة، الأربعاء لأخبار ليبيا24، إن فريق المراقبين الدوليين سيعقد اجتماعا الخميس مع لجنة اللجنة العسكرية، موضحًا أن الاجتماع يتضمن استيضاح بعض الأمور والمعلومات، حول إقامتهم وحمايتهم وبعض الأمور الأخرى.

وأضاف نقاصة، أن مهمة المراقبين الدوليين تقييم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن فريقًا آخرًا من المراقبين سيصل إلى ليبيا للإشراف على خروج المقاتلين الأجانب، عند بدء الإعلان عن خروجهم.

وأكد نقاصة، أن حماية المراقبين الدوليين ستكون من مهام القوة المشتركة التابعة للجنة العسكرية 5+5، والتي ستقوم كذلك بتأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمجلس النواب في سرت.

ويفترض أن تستمر مهمة طليعة المراقبين الدوليين في ليبيا إلى خمسة أسابيع، للتحضير لنشر مراقبين لاحقًا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في فبراير الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة السابقة، ستيفاني وليامز، أن الفريق سيمثل قوة خفيفة قابلة للتطوير، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين.

وتقضي أهم بنود الاتفاق على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما من الأراضي الليبية.