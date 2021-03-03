وصول ناقلة محملة بـ 10 ملايين لتر من البنزين إلى طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت مساء اليوم الأربعاء ناقلة النفط أنوار أفريقيا إلى طبرق محملة بنحو 10 ملايين لتر من وقود البنزين.

وقال، عيد حدوث مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية رست برصيف شركة البريقة في طبرق، وقامت بتفريغ شحنتها من البنزين، والتي تقدر بـ 10 ملايين لتر.

وأضاف، تم تخزين الكمية في صهاريج الشركة بمستودع طبرق غرب المدينة، لافتًا إلى أن لدى المستودع مخزون سابق وبوصول هذه الكمية سيتحسن وضع المخزون لدى الشركة.

وقال حدوث، “إن هذه الكمية ستكفينا لمدة طويلة قادمة وليس لدينا أزمة وقود البنزين”.

وأضاف، “سيتم التوزيع من مستودع طبرق عن طريق شركات النقل إلى الأبرق غربًا وإلى إمساعد شرقًا والجغبوب جنوبًا.