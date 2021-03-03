مكافحة الإرهاب بمصراتة تعلن القبض على عنصرين من داعش في طرابلس

3 مارس، 2021 11:07 م
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أخبار ليبيا24

أعلنت قوة العمليات لمكافحة الإرهاب في مصراتة القبض على عنصرين تابعين لتنظيم داعش في طرابلس، كانا جزءًا من خلية إرهابية مكونة من ستة أفراد قبض عليهم مؤخرًا.

وبينما لم تذكر الغرفة أي تفاصيل أخرى حول العملية ذكرت حسابات متعددة على منصة “فيسبوك” أن الخلية تتبع لخلية شخص يدعى “أبو حازم المصري”.

ولفتت الحسابات، إلى أن القوة قبضت قبل أيام على 4 عناصر واكملت اليوم عملياتها بالقبض على عنصرين يعتبروا من أهم أذرع “أبو حازم المصري”.

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3 مارس، 2021 11:07 م
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