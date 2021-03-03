مساعد الدبيبة: الحكومة الجديدة خلت من الإخوان و”باشاغا” خارج التشكيل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مساعد لرئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، أن التأخر في تشكيل الوزاري يرجع إلى ممارسة بعض أعضاء مجلس النواب، ما وصفها بـ”ضغوط شديدة” للحصول لأنفسهم، أو لأقاربهم ومعارفهم على مناصب وزارية أو وظائف إدارية.

مساعد الدبيبة – الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أوضح أن الحكومة الجديدة سيكون ثلثها من السيدات، وتخلو من أي عناصر محسوبة على تنظيم الإخوان، وذراعها السياسية حزب العدالة والبناء، أو أعضاء بمجلس النواب، أو وزراء من حكومة الوفاق .

وأشار إلى خروج وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا من التشكيل الوزاري الجديد، مرجحا أن يحتفظ الدبيبة لنفسه بمنصب وزير الدفاع، كما فعل سلفه السراج، مؤكدًا أن حظوظ لمياء أبو سدرة، المسؤولة السابقة في حزب “الوطن”، كبيرة لتولي حقيبة وزارة الخارجية.