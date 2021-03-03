مسؤول: مطار الأبرق تلقى وعدا من شركة طيران برنيق الخاصة بتسيير رحلات جوية

أخبار ليبيا24

شهد مطار الأبرق الدولي شرق البيضاء تدشين رحلة جوية لشركة برنيق الخاصة للطيران في حضور عدد من المسؤولين بالمطار وبلدية الأبرق.

وأتى تدشين الرحلة للوقوف والاطلاع على إمكانية تسيير رحلات جوية لطيران الشركة من وإلى مطار الأبرق.

وقال، مدير الشؤون الادارية والمالية بالمطار، الصالحين قويدر، لأخبار ليبيا 24، الأربعاء، إن مسؤولي شركة برنيق أبدوا إعجابهم وارتياحهم لكافة التجهيزات بالمطار.

وأضاف، أن الشركة أبدت استعدادها لتسير الرحلات الداخلية من وإلى مطار الأبرق الدولي بشكل مبدئي، ومن ثم الرحلات الخارجية.

وأوضح قويدر، أن خلال أسبوعين سيتم إعداد جدول الرحلات الخاص بمطار الأبرق الدولي، وذلك بحسب وعود مسؤولي طيران برنيق خلال اللقاء مع مدير عام المطار أبوبكر مفتاح بدر، ومدير أمن المنفذ، سالم بولطرش، ورئيس ديوان البلدية علي عبدالرازق علي، والعاملين بالمطار من إداريين والأجهزة الأمنية.

وأشار قويدر، إلى أن المطار غير متوقف عن العمل، إذ تسير من على مدرجه الرحلات الخاصة بالحقول النفطية.

وقال قويدر، المطار جاهز وعلى اتم الاستعداد لاستقبال كافه الرحلات لكل الشركات.