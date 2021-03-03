مركزي طرابلس يعلن الشروع في تنفيذ مرتبات “يناير – فبراير”

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أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الأربعاء الشروع في تنفيذ مرتبات شهري يناير وفبراير 2021.

ونوه المصرف إلى أن هذه الخطوة تفاديًا لتأخر صرف مرتبات المواطنين نتيجة لعدم اعتماد ترتيبات مالية للعام 2021 وتقديرًا منه لحالة الضرورة.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في تنويه نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إلى أن بادر في 24 يناير 2021 بتقديم مقترح لترتيبات مالية مؤقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير 2021 وتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية بمشاركة الأطراف الدولية.

ولفت المصرف المركزي إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لم يصدر قراره باعتماد تلك الترتيبات حتى تاريخه.