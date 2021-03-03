للتعرف على الجثامين المجهولة  .. تدشين معامل البصمة الوراثية في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين بحكومة الوفاق كمال السيوي، عن تدشين معامل البصمة الوراثية وظهور أول نتائج المضاهاة المأخوذة من الجثامين مجهولة الهوية.

السيوي قال، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين قامت بتشكيل فرق عمل بمهام مختلفة منها البحث واكتشاف أماكن الضحايا واستخراج جثامينهم، كما قامت بتجهيز مختبرات متطورة مختصة بإجراء عمليات تحليل الحمض النووي والتي ستكون لها دور كبير في عمليات التعرف على هوية الضحايا.

وأضاف أن عدد المفقودين المسجلين في منظومة الهيئة حتى اليوم وصل إلى (3560) مفقودا تم استخراجه من عدة مدن ليبية، وأن عدد عينات أهاليهم التي تم تسجيلها في منظومة الهيئة بلغت 14000 عينة تم تسجيلها في منظومة قيد الأهالي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين أن الهيئة تعمل حاليا بشكل مكثف على ملف المفقودين بمدينة ترهونة والذي وصل عدد مفقوديها (350) مفقودا مسجلين في منظومة قيد الأهالي، لافتا إلى أن عدد الجثامين التي تم استخراجها من قبل فرق البحث التابعة للهيئة بلغت (139) جثمانا ولازالت فرق البحث مستمرة في مواصلة عملها.