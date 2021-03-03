ضبط مزوري شهادات علمية في بنغازي بسعر من 3 إلى 5 آلاف دينار

أخبار ليبيا24

كشف قسم البحث الجنائي بنغازي عن كواليس بيع شهادات معاهد عليا وجامعات مزورة بمختلف الدرجات، وإصدار كشف درجات مزور، بمقابل مادي يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار ليبي.

وأفاد البحث الجنائي، أنه ألقى القبض على 3 أشخاص، أحدهم مصري، بتهمة التزوير والنصب وبحوزتهم شهادات مزورة.

وأوضح، أن عملية القبض عليهم جرت بعد ورود معلومات من أعضاء التحريات تفيد بقيام شخص يقوم بتزوير شهادات عليا “معاهد وجامعات” إضافة إلى إصدار كشف درجات.

وأضاف، تم استدعاء سيدة تدعى “ع. م” كونها تم النصب عليها من قبل شخص مصري يدعى “ا. ح” كونه يقوم بإعداد شهادات بمقابل مادي يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار ليبي.

وأفاد، عليه تم تكليف أعضاء التحريات بالقسم بضبطه وعند القبض عليه ضُبط معه شخصين ليبيين أحدهما يدعى “ح. م” والآخر يدعى “و. س”، لافتًا إلى أنهما كذلك متورطين في عملية التزوير والنصب وبحوزتهم شهادات مزورة.

وأكد البحث الجنائي أنه عند الاستدلال معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.