ضبط مخمورين بحوزتهما بندقية “كلاشنكوف” وقنبلة يدوية في بنغازي

أخبار ليبيا24

ألقت عناصر قسم البحث الجنائي بنغازي القبض على شخصين خارجين عن القانون وهما في حالة سكر وبحوزتهما بندقية كلاشنكوف وقنبلة نوع “رمانة” ثناء دورية في إحدى النقاط.

وذكر مكتب الإعلام الأمني بقسم البحث الجنائي بنغازي، الأربعاء، أنه جرى إلقاء القبض عليهما أثناء حملة تفتيش، حيث كانا يستقلان سيارة نوع “دايو لانوس- اللون أحمر”.

وأفاد أن توقف السيارة اكتشف رجال البحث أنهما حالة سكر ظاهر وبتفتيشها احترازيًا ضبط بحوزتهم على بندقية نوع “كلاشنكوف” وفشلك عسكري وبداخله قنبلة يدوية نوع “رمانة”، وكذلك قنينة صغيرة سعة نصف لتر يوجد به خمرة صنع محلي.

وأضاف، كما وجد بحوزتهما قناع وجه لون أخضر يستخدمانه في عملية السلب.

وذكر الإعلام الأمني بالبحث الجنائي، أن بالانتقال بهما إلى قسم البحث الجنائي ووضعهما داخل الحجز القانوني، إلى حين العودة إلى رشدهما.

وقال، وعند الاستدلال معهما اعترفا بما نُسب إليهم، وعليه اتخذت الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.