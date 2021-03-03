صنع الله يدعو للعمل بدليل هيئات المراقبة الموحد لشركات القطاع النفطي

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دعا، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إلى ضرورة وأهمية العمل والاسراع في مراجعة دليل هيئات المراقبة الموحد لشركات القطاع والعمل به لضمان استمرار القطاع في العمل بمهنية وحرفية عالية.

أتى ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، برؤساء هيئات المراقبة بشركات القطاع.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط؛ فقد جرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع أبرزها التأكيد على دعم جهود هيئات المراقبة بشركات القطاع، ودورها القوي والفاعل في تطبيق القانون رقم 23 لسنة 2010.

كما بحث الاجتماع متابعة أداء الشركات وفقا لصحيح القانون والامتثال لكل القرارات واللوائح الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط تعزيزًا للشفافية والالتزام بالمهنية والحرفية العالية.