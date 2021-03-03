شفاء مسنة وطفل صغير من “كورونا” في  الجفرة 

3 مارس، 2021 5:17 م
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أخبار ليبيا24

أعلن مركز العزل السريري الجفرة “ودان” أمس الثلاثاء عن شفاء مسنة تبلغ من العمر 97 عام وطفل بعمر 3 سنوات من فيروس كورونا المستجد.

وكشف المركز من خلال إحصائية   نشرها على حسابه في “فيسبوك” أن إجمالي عدد النزلاء بمركز العزل السريري ومركز العافية للفلترة بلغ 11 من بينهم 7 مصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن 3 نزلاء يتواجدون في العناية الفائقة و 3 تحت أجهزة التنفس وحالة واحدة تم شفائها وغادرت مركز العزل.

وأشار المركز إلى أن حالات الاشتباه التي تم تسجيها بلغت 12 حالة إضافة إلى 11 حالة كانت عبارة عن كشف عادي ولم تدخل العزل فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

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3 مارس، 2021 5:17 م
13

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