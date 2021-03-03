سلة الأهلي طرابلس تتأهل لنهائي كأس ليبيا 

الأهلي طرابلس سيلتقي في النهائي الفريق الفائز من المنطقة الشرفية

3 مارس، 2021 9:02 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

تأهل فريق الكرة الطائرة بنادي الأهلي طرابلس للمباراة النهائية  لكأس ليبيا للعبة، وذلك عقب تفوقه على منافسه التقليدي الاتحاد  في نهائي المنطقة الغربية بنتيجة 61 مقابل 44 نقطة .

وكان الأهلي طرابلس قد حقق التقدم في الأرباع الثلاث الأولى بواقع 16-5 و 17-12 و17-10 فيما تقدم الاتحاد فقط في الربع الأخير 11-17 .

وسيلاقي الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا الفريق الفائز في نهائي المنطقة الشرفية، والتي ستجمع النصر بمنافسه المروج .

3 مارس، 2021 9:02 ص
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