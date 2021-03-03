سلة الأهلي طرابلس تتأهل لنهائي كأس ليبيا
الأهلي طرابلس سيلتقي في النهائي الفريق الفائز من المنطقة الشرفية
أخبار ليبيا 24 – رياضة
تأهل فريق الكرة الطائرة بنادي الأهلي طرابلس للمباراة النهائية لكأس ليبيا للعبة، وذلك عقب تفوقه على منافسه التقليدي الاتحاد في نهائي المنطقة الغربية بنتيجة 61 مقابل 44 نقطة .
وكان الأهلي طرابلس قد حقق التقدم في الأرباع الثلاث الأولى بواقع 16-5 و 17-12 و17-10 فيما تقدم الاتحاد فقط في الربع الأخير 11-17 .
وسيلاقي الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا الفريق الفائز في نهائي المنطقة الشرفية، والتي ستجمع النصر بمنافسه المروج .