سلة الأهلي طرابلس تتأهل لنهائي كأس ليبيا الأهلي طرابلس سيلتقي في النهائي الفريق الفائز من المنطقة الشرفية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تأهل فريق الكرة الطائرة بنادي الأهلي طرابلس للمباراة النهائية لكأس ليبيا للعبة، وذلك عقب تفوقه على منافسه التقليدي الاتحاد في نهائي المنطقة الغربية بنتيجة 61 مقابل 44 نقطة .

وكان الأهلي طرابلس قد حقق التقدم في الأرباع الثلاث الأولى بواقع 16-5 و 17-12 و17-10 فيما تقدم الاتحاد فقط في الربع الأخير 11-17 .

وسيلاقي الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا الفريق الفائز في نهائي المنطقة الشرفية، والتي ستجمع النصر بمنافسه المروج .