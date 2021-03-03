خريجون من طبرق معتصمون أمام مصفاة طبرق حتى يتم تعيينهم الخريجون يهددون بتصعيد مطالبهم إذا لم يستمع إليهم أحد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الخريجون المعتصمون أمام مصفاة طبرق استمرار اعتصامهم حتى تلبى مطالبهم، وحقهم في التعيين في قطاع النفط أسوة بمن تم تعيينه .

وقال الخرجين – لمراسل وكالة أخبار ليبيا 24 – إنهم خريجون من عام 2013 حتى عام 2020، وعددهم 240 خريج من كليات الهندسة النفطية والكيميائية والجيولوجيا.

وأوضحوا أنهم خاطبوا عميد بلدية طبرق، وحرس المنشآت النفطية، لكن دون جدوي، ولم يستجيب لنا أحد من قطاع النفط.

وأشار المحتجون أنهم أقاموا وقفة منذ مدة 10 أيام وغطت الوقفة عدد من القنوات الإعلامية وللآسف لم يلتفت لنا أحد .

وذكروا أنهم لم ندخل الموقع ولايمكن لنا أن نقوم بأي شئ يسئ لنا لأننا نعي مانقول، مهددين بتصعيد مطالبهم إذا لم يستمع لنا أحد.

وقال المحتجون إن لديهم ظروف خاصة ومنا من هو متزوج ويعول في أسرة ولا يملك مصروف جيبه.