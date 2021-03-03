بإقصاء المروج سلة النصر تضرب موعدًا مع الأهلي طرابلس في نهائي الكاس
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ضرب فريق النصر لكرة السلة موعدا مع الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا للعبة، عقب تفوقه على منافسه المروج بنتيجة ( 42 ) مقابل ( 36 ) على أرضية مجمع سليمان الضراط ببنغازي في إطار الدور النصف نهائي لفرق المجموعة الثانية .
وتقدم النصر في الربع الأول ( 12 ) مقابل ( 7 ) نقاط وعاد النصر للتفوق في الربع الثاني والثالث ( 12 ) – ( 11 ) و( 11 ) – (7).
وانتهى الربع الأخير لفائدة المروج بنتيجة ( 11 ) مقابل ( 7 ) نقاط.
وكان النصر قد تأهل لنصف النهائي بعد إزاحة لمستضيفه السلفيوم ، بنتيجة (100) مقابل (25) بينما وصل المروج لنصف النهائي بعد تفوقه على الأهلي بنغازي (60) مقابل (57) نقطة