بإقصاء المروج سلة النصر تضرب موعدًا مع الأهلي طرابلس في نهائي الكاس

أخبار ليبيا24 ضرب فريق النصر لكرة السلة موعدا مع الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا للعبة، عقب تفوقه على منافسه المروج بنتيجة ( 42 ) مقابل ( 36 ) على أرضية مجمع سليمان الضراط ببنغازي في إطار الدور النصف نهائي لفرق المجموعة الثانية .

وتقدم النصر في الربع الأول ( 12 ) مقابل ( 7 ) نقاط وعاد النصر للتفوق في الربع الثاني والثالث ( 12 ) – ( 11 ) و( 11 ) – (7).

وانتهى الربع الأخير لفائدة المروج بنتيجة ( 11 ) مقابل ( 7 ) نقاط.

وكان النصر قد تأهل لنصف النهائي بعد إزاحة لمستضيفه السلفيوم ، بنتيجة (100) مقابل (25) بينما وصل المروج لنصف النهائي بعد تفوقه على الأهلي بنغازي (60) مقابل (57) نقطة