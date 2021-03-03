القبض على مطلوب جنائيًا بحوزته جوازات سفر سودانية في الكفرة

يرجح أن يكون "المتهم" أحد مهربي البشر 

3 مارس، 2021 12:04 ص
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أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن أعضاء وحدة التحريات بمركز شرطة المدينة من القبض على مطلوب ليبي الجنسية في قضايا جنائية، يتجول بسيارة نوع تويوتا تندرا، بمدينة الكفرة  .

وقال الناطق باسم مديرية أمن الكفرة الملازم أول محمد خليل- في اتصال هاتفي لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الثلاثاء، إن بعد القبض على المطلوب ضبط بحوزته جوازات سفر سودانية وجهاز اتصال نوع ثريا، وقطعة من مخدر الحشيش، وآلة تستخدم لتعاطي المخدرات، وقنينة نصف لتر بها خمور محلية الصنع، ومبلغ مالي.

خليل أوضح، أن مقاومة حدثت أثناء عملية القبض عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

3 مارس، 2021 12:04 ص
14

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