العثور على رفات 4 فلبينيين قتلهم “داعش” في ليبيا

تأكيد موقع رفات الفلبينيين الأربعة في مقبرة الظهر الحمر

3 مارس، 2021 10:56 ص
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت السلطات الفلبينية، العثور على موقع رفات 4 من مواطنيها قتلوا على يد تنظيم “داعش” في ليبيا قبل 6 سنوات.

وقالت السفارة الفلبينية في ليبيا، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، إنه “بمساعدة السلطات الليبية، تم تحديد قبور 4 من عمال النفط الفلبينيين، الذين تم اختطافهم وإعدامهم من قبل داعش عام 2015”.

ونقلت السفارة عن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني تيودورو إل لوكسين جونيور قوله إنهم تمكنوا يوم الإثنين من تأكيد موقع رفات الفلبينيين الأربعة في مقبرة الظهر الحمر، التي تبعد عن مدينة درنة نحو 10 كيلومترات، دون توضيح كيفية معرفة ذلك.

وأشارت السفارة إلى أن هؤلاء تم خطفهم مع اثنين من زملائهم في العمل من النمسا وتشيكيا من قبل “داعش” أثناء هجوم على حقل نفطي جنوبي ليبيا في 6 مارس 2015.

ولفتت إلى أنه لم تكن هناك معلومات متوفرة عن العمال المختطفين إلا منذ نحو عامين؛ حين تم العثور على حاسوب كان بحوزة مقاتلي “داعش”، ويحوي فيديو يظهر عملية إعدامهم.

وأشار البيان إلى أنه منذ ذلك الحين، تم اعتبار العاملين الستة في عداد القتلى، رغم عدم العثور على جثثهم.

3 مارس، 2021 10:56 ص
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