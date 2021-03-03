السراج يمنع وزراءه والمسؤولين الحاليين التواصل مع القيادات السياسية الجديدة

أخبار ليبيا24

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم الأربعاء، وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة عدم التواصل مع القيادات السياسية المنبثقة عن الحوار الوطني قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي.

وشدد السراج في قراره على عدم رؤساء الهيئات والمؤسسات عقد الاجتماعات واللقاءات دون إذن، مؤكدًا احترام مخرجات العملية السياسية القائمة لانتقال السلطة وتوحيدها.

وعلل رئيس المجلس الرئاسي القرار إلى الرغبة في النأي بالمؤسسات والجهات العامة عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة، منبهًا إلى ضرورة الالتزام بضوابط العمل داخل المؤسسات العامة

ويأتي ذلك ردا على لقاءات علنية عقدها أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا مع مسؤولين حاليين في حكومة الوفاق وقيادات عسكرية تابعة لها، حيث عقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لقاء مع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، لبحث مشاغل الليبيين وإشكالية الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

والتقى الدبيبة كذلك مع وزير المالية فرج بومطاري بشأن توحيد الميزانية، بينما التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي مع آمري المناطق العسكرية وأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعين للوفاق.