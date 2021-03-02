مصدر لـ”أخبار ليبيا24″ يوضح حقيقة اقتحام مصرف ليبيا المركزي في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر من داخل مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء أن مجموعة من الجرحى حاولوا قتحام مقر المصرف في مدينة بنغازي.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن مايقارب 20 فرد من الجرحى بعضهم مسلح كانوا معتصمين أمام المصرف منذ الصباح.

وأضاف المصدر أن الجرحى حاولوا منذ قليل اقتحام المصرف بعد اقتحامهم للبوابة الرئيسية للمصرف في منطقة الهواري.

وعلمت “أخبار ليبيا24” أن قوة تتبع لمديرية أمن بنغازي تغلق كل الطرق المؤدية للمصرف المركزي.