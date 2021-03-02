ماذا قال “المحجوب” عن السلطة التنفيذية الجديدة
المجلس الرئاسي الجديد بمثابة قائد أعلى بشكل جماعي
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك
- الجيش لن يُسلم قيادته إلا لرئيس منتخب ديمقراطيًا من قبل الشعب الليبي.
- مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا والتي خرجت من منتدى الحوار السياسي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يعبر فيها الشعب عن تطلعاته بكل حرية وشفافية.
- الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة لوجود قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا وسلاح خارج سلطة الدولة .
- لا مشاكل مع السلطة التنفيذية الحالية ورئيس الحكومة المكلف حريص على النجاح وألا يكون هناك أي خلافات.
- المجلس الرئاسي بمثابة قائد أعلى بشكل جماعي، وليس لشخص، وبالتالي بعد مرحلة الانتخابات سيصبح الرئيس هو القائد الأعلى بشخصه.
- لا توجد مشكلات بين الجيش والسلطة التنفيذية الحالية، ونحن باركنا هذه السلطة وهي تدير مرحلة انتقالية مهمة.
- ما تردد عن أن حقيبة وزارة الدفاع ستكون من نصيب طرابلس وفزان كلام غير نهائي .