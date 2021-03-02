ماذا قال “المحجوب” عن  السلطة التنفيذية الجديدة

المجلس الرئاسي الجديد بمثابة قائد أعلى بشكل جماعي

2 مارس، 2021 9:05 م
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك 

  • الجيش لن يُسلم قيادته إلا لرئيس منتخب ديمقراطيًا من قبل الشعب الليبي.
  • مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا والتي خرجت من منتدى الحوار السياسي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يعبر فيها الشعب عن تطلعاته بكل حرية وشفافية.
  • الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة لوجود قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا وسلاح خارج سلطة الدولة .
  • لا مشاكل مع السلطة التنفيذية الحالية ورئيس الحكومة المكلف حريص على النجاح وألا يكون هناك أي خلافات.
  • المجلس الرئاسي بمثابة قائد أعلى بشكل جماعي، وليس لشخص، وبالتالي بعد مرحلة الانتخابات سيصبح الرئيس هو القائد الأعلى بشخصه.
  • لا توجد مشكلات بين الجيش والسلطة التنفيذية الحالية، ونحن باركنا هذه السلطة وهي تدير مرحلة انتقالية مهمة.
  • ما تردد عن أن حقيبة وزارة الدفاع ستكون من نصيب طرابلس وفزان كلام غير نهائي .

2 مارس، 2021 9:05 م
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